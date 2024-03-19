В каком возрасте женщинам полезнее спать голышом

У сна голышом есть множество преимуществ вне зависимости от пола и возраста, в том числе возможность худеть во сне и продлить молодость. Но, по словам экспертов, для женщин в возрасте 49-51 года отказ от пижам и ночных рубашек может стать особенно хорошей идеей на фоне перестройки организма.

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«В перименопаузе и в период менопаузы спать обнаженными может быть очень хорошей идеей, потому что женщины в это время испытывают огромные перепады температуры, и повышение температуры тела может разбудить их», — объяснил профессор Рассел Фостер, директор Института нейробиологии сна и циркадных ритмов Оксфордского университета в интервью британскому изданию Daily Mail.

Изменения температуры тела происходят из-за снижения уровня эстрогена: гипоталамус, область мозга, которая регулирует температуру тела, может стать чрезмерно чувствительной. Предложите поддержать вас и партнеру – маловероятно, что ваш избранник будет мерзнуть. У мужчин, согласно исследованиям, более высокое соотношение мышц к жиру, чем у женщин. А мышцы, в свою очередь, выделяют больше тепла.