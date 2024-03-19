Как оставаться здоровыми офисным сотрудникам

Чтобы оставаться здоровыми, офисным сотрудникам важно избегать малоподвижного образа жизни, посоветовали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве отметили, что каждый час нужно делать небольшой перерыв на физическую нагрузку. Так, можно пройтись по коридору или сделать самомассаж, пишет «МК в Красноярске».

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Как уточнили специалисты, необходимо следить за осанкой во время работы за столом. Тем, кому приходится долго смотреть в экран компьютера, нужно давать отдыхать глазам. Для этого каждые 20 минут стоит делать перерыв, моргать и смотреть по сторонам.

Также, по словам специалистов, необходимо обратить внимание и на свое питание и отказаться от нездоровых перекусов, например от шоколадок, в пользу принесенных с собой обедов или еды в столовых и кафе. Нельзя забывать и об употреблении питьевой воды. Регулярное проветривание помещений также поможет защитить здоровье офисных сотрудников.

Врач-терапевт Галина Аксенова ранее рассказала, что важно дистанцироваться от людей с признаками инфекционных заболеваний, чтобы не подхватить простуду в офисе. По ее словам, безопасным считается расстояние, равное одному метру. Кроме того, следует реже здороваться за руку с людьми.