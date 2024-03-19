Брокколи, брюссельская и белокочанная капуста помогают в борьбе с раком, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, происходит это за счет содержащегося в них в большом количестве такого вещества, как сульфорафан. Именно оно не дает раковым клеткам размножаться, пояснила врач.

Сульфорафан борется с раком. Он не дает раковым клеткам размножаться и не дает развиваться раку, — сказала Малышева.

Также ведущие передачи объяснили и другие полезные свойства этого вещества. Отмечалось, что сульфорафан снижает уровень сахара в крови, который «сжигает» сосуды сетчатки глаза. Зрение при таком воздействии не возвращается, сказал врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

Кроме этого, сульфорафан из брокколи и брюссельской капусты убивает широкий спектр бактерий. Он также более полезен в сочетании с горчицей, уточнил врач-иммунолог Андрей Продеус.

По данным врачей, самым богатым источником этого вещества являются брокколи. В них содержится семь его суточных норм. Меньше всего сульфорафана в белокочанной капусте, где содержатся две его суточные нормы.

Ранее Малышева рассказала, как работает первая вакцина от рака. Она создана в санкт-петербургском институте онкологии имени Петрова. Препарат вводится только пациентам с четвертой терминальной стадией и делается из крови самого больного, пояснила она.