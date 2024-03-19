Диетолог рекомендовал отказаться от хлеба, плавленого сыра и йогуртов

По словам врача-диетолога Майкла Мосли, употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить. Это связано с тем, что эти продукты относятся к числу ультраобработанных, поэтому повышают риск развития серьезных заболеваний.

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В частности, рассказал Мосли Daily Mail, они провоцируют диабет, рак, заболевания сердца и ожирение.

Это удалось выяснить в ходе проведенного врачом эксперимента. Мосли на несколько недель заметил 50% рациона ультраобработанными продуктами. Сразу же у него начали наблюдаться храп и усталость. При этом к концу эксперимента у него поднялось давление и диабетический уровень. Вместе с тем он начал набирать вес.

«Если вы посмотрите на ингредиенты, то увидите, что они, как правило, содержат большое количество соли, жира и сахара, а также список загадочных ингредиентов, о которых вы почти наверняка никогда не слышали», — подчеркнул врач.

Ранее ученые выяснили, что злоупотребление сладостями и ультраобработанной едой делает лицо человека менее привлекательным для окружающих, а также могут нанести организму непоправимый вред.