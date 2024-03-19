Названы опасные последствия ночных визитов к холодильнику

Ночные визиты к холодильнику, как и еда перед сном, повышают риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета и депрессии, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог кандидат медицинских наук Марьяна Джутова. По ее словам, также подобное пищевое поведение чревато нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

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Употребление пищи перед сном может вызвать расстройство сна и ухудшить его качество, что в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии, — объяснила специалист.

Она добавила, что лишние калории, приобретенные в результате ночных перекусов, способствуют развитию ожирения. Кроме того, постоянная привычка есть по ночам может привести к нарушению общего режима питания.

По словам эксперта, с ночными походами к холодильнику необходимо бороться. Для этого рекомендуется следить за режимом питания, употребляя полноценное количество пищи в течение дня. Важно стараться не есть за два-три часа до сна и создать благоприятные условия для отдыха и расслабления перед сном.

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