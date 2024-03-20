Опасно ли для организма отложенное пробуждение

Если вы «хронический соня» и вставать по первому звонку будильника для вас непреодолимое препятствие, не чувствуйте себя виноватым. По мнению ученых, на самом деле это совершенно нормально – вносить свой вклад в работу по утрам

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Вы вскакиваете с постели по первому звонку будильника или просыпаетесь неоднократно? Так называемое многократное пробуждение некоторые эксперты считают вредной привычкой и приписывают ему негативное влияние на здоровье человека. Однако новое исследование свидетельствует об обратном – по мнению ученых, многократное бодрствование не только не вредит нашему здоровью, но в некотором роде даже идет ему на пользу.

Недавнее исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Journal of Sleep Research, показало, что люди, регулярно нажимающие на кнопку будильника, теряют в общей сложности около шести минут сна, и это лишение сна никак не влияет на их утреннюю сонливость или настроение. Кроме того, эксперименты показали, что отсрочка пробуждения на полчаса улучшала (или, по крайней мере, не влияла) когнитивные функции по сравнению с теми, кто вставал после первого звонка будильника. Таким образом, исследование во многом подтверждает вывод 2022 года о том, что «хронические проволочники» не чувствуют себя более сонными в течение дня, чем люди, которые встают «по первому звонку будильника».

Как приучить себя вставать по утрам

По словам Тины Сунделин, исследователя сна из Стокгольмского университета и автора нового исследования, отложенный подъем может помочь людям избавиться от утренней сонливости, облегчив переход от глубокого сна к его легкой фазе.

Идеальный сон включает в себя от четырех до шести циклов сна, каждый из которых состоит из четырех фаз. Примерно через 90 минут после засыпания наступает так называемая REM-фаза сна (или фаза быстрого движения глаз). Это легкий сон, из которого вы можете легко проснуться. С другой стороны, в фазе NREM (небыстрого движения глаз) мы спим глубоко, видим сны и просыпаемся не так легко. В этой фазе сон настолько глубок, что нас может не разбудить даже звонок будильника.

По мнению Сунделин, внезапные пробуждения, особенно из глубокого сна, могут продлить инерцию сна – состояние сонливости во время перехода к бодрствованию, когда человек может чувствовать себя слегка дезориентированным и растерянным. По мнению исследователя, именно здесь может помочь отсроченное пробуждение – люди, которые могут засыпать между звонками будильника, легче выходят из фазы глубокого сна и просыпаются в более легкой фазе. Это может помочь им уменьшить инерцию сна и чувствовать себя более отдохнувшими и энергичными утром.

Дополнительные полчаса

Исследователи считают 20-30 минут оптимальным временем для отложенного пробуждения. По их мнению, этого времени достаточно, чтобы почувствовать себя достаточно свежим и преодолеть инерцию сна, которая обычно длится около 30 минут. Более длительный сон, с другой стороны, может привести к приближению к более глубокой стадии сна и большим трудностям с пробуждением. По словам исследователей, это характерно для «пересыпания», при котором люди могут чувствовать себя сонливыми или дезориентированными после пробуждения.

Таким образом, задержка пробуждения, по мнению исследователей, не представляет существенного риска для здоровья. Однако они также предупреждают, что «бодрость» по утрам не заменит хорошего ночного сна. Поэтому они рекомендуют людям, которые не чувствуют себя достаточно отдохнувшими, ложиться спать раньше, чем на 30 минут утром. Ведь если вы долгое время ограничиваете свой сон ниже оптимального, вы рискуете столкнуться с депривацией сна.

Проворные участники

Среди прочего, исследователи обнаружили, что у «утренних проволочников» сразу после пробуждения в организме повышается уровень кортизола – гормона, участвующего в поддержании бдительности, – по сравнению с людьми, которые встают с первым звонком будильника. Хотя позже эта разница выровнялась в обеих группах, Сунделин говорит, что, возможно, мозг «храпунов» начинает вырабатывать кортизол раньше, просто в ответ на ожидаемый звонок будильника.

Шведское исследование также показало, что люди, откладывающие подъем по утрам, лучше справлялись с когнитивными тестами на скорость обработки информации, эпизодическую память и простые арифметические задачи. По словам исследователей, эти преимущества сохранялись в течение 40 минут после пробуждения.