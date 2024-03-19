Чем взбодриться утром кроме кофе

В утренней рутине многих обязательно находится время на чашечку бодрящего кофе. Но, как известно, напиток подходит не всем. Кофеин способен сдвинуть биоритмы на более позднее время и сократить время медленного сна. Если человек постоянно пьет кофе в течение всего дня, то у него нарушается сон и по утрам возникает ощущение усталости. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

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Кроме того, у некоторых любителей кофе со временем развивается тахикардия, тревога, бессонница и невроз. Такие люди очень чувствительны к кофеину, поэтому от него лучше отказаться. Также кофе может негативно влиять на надпочечники, в результате чего возрастает уровень кортизола - гормона, который отвечает за адаптацию организма к стрессу. Кофе не следует пить и тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

«Что же пить по утрам для бодрости без вреда для здоровья? Например, можно выбрать чай (черный, зеленый, улун, красный, пуэри). В чайных листьях тоже содержится кофеин, но он оказывает более мягкий эффект. В чае он связан с дубильными веществами и медленнее всасывается в кровь. Тонизирующий эффект, в свою очередь, сохраняется примерно на три часа», - объяснила нутрициолог Тиханычева и напомнила, что эффект от кофе остается около 30 минут.

По мнению специалиста, для утреннего заваривания также подойдет цикорий, обжаренный корень одуванчика, кедровый кофе или кофе из желудей. Цикорий, кстати, считается достаточно бюджетной альтернативой, и с учетом всевозможных скидок его можно приобрести в пределах ста рублей. Важно помнить, что подобные компоненты могут спровоцировать аллергическую реакцию у склонных к этому людей, а также просто не подойти организму по индивидуальным параметрам. Поэтому лучше всего перед употреблением какого-либо нового напитка следует проконсультироваться с лечащим врачом.