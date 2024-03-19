Три продукта, которые способны защитить от стресса

Морепродукты, зеленый чай и темный шоколад способны помочь в борьбе со стрессом. Об этом рассказал бренд-шеф Максим Кузнецов.

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— Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы. Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D. Витамин D играет важную роль в регуляции настроения и может помочь справиться со стрессом и депрессией, — пояснил он.

В свою очередь в зеленом чае содержатся аминокислота L-теанин, которая снижает уровень стресса и тревожности, и кофеин, повышающий концентрацию и настроение. Темный шоколад содержит фенилэтиламин, стимулирующий выработку гормонов счастья, что снижает уровень гормона стресса кортизола в крови, передает Life.ru.

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