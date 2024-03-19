Нейробиолог рассказал, что не рекомендуется добавлять в кофе

Кофе богат полифенолами. Однако эффект всасывания в кровь этих элементов может снижаться, если добавлять в напиток один известный продукт. О чем именно идет речь и как это вредит организму, рассказал нейробиолог Роберт Лав.

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«Когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу», – объяснил эксперт.

По словам нейробиолога, 100 мл напитка средней крепости содержит около 214 мг полифенолов. Благодаря этим соединениям организм защищается от появления некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Лав отметил, что это работает и в отношении других продуктов, в которых много полифенолов, например, черники. Животное молоко рекомендуется заменить любым растительным, сообщает Express.

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