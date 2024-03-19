Основные ошибки соблюдающих пост

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали об основных ошибках держащих пост.

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Так, если человек резко исключает животную пищу из рациона, это может привести к обострению хронических заболеваний и нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии. Отмечается, что симптомами такого состояния могут стать резкая слабость, потливость, головная боль и обмороки.

Также не следует употреблять много содержащих углеводы продуктов. Такая пища несбалансированная, в ней почти нет витаминов, минералов, белка и клетчатки. Чрезмерное поступление углеводов может привести к обострению инфекционных и аллергических болезней.

Кроме того, рацион должен быть разнообразным. Следует употреблять различные овощи (капусту, морковь, тыкву), фрукты (яблоки, груши, гранаты), а также бобовые (чечевица, фасоль, горох). Также специалисты рекомендуют чередовать крупы: гречневую, овсяную, киноа, булгур.

— В правилах поста православной церкви указаны наиболее строгие ограничения, на которые следует ориентироваться, но не воспринимать их как непреложный закон, не допускающий исключений, — следует из публикации в Telegram-канале Роспотребнадзора.

У православных верующих начался Великий пост, в этот период запрещается есть определенные продукты. Однако это не самое главное правило, которое необходимо соблюдать в это священное время. «Вечерняя Москва» обсудила с клириком храма Космы и Дамиана в Шубине и заместителем декана факультета психологии РПУ святого Иоанна Богослова Петром Коломийцевым, какие ошибки допускают люди в пост и что делать, если все же согрешил.