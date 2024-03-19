Почему не стоит взвешиваться сразу после тренировки

Когда тренируешься, чтобы скинуть лишний вес, от каждого похода в зал ждёшь невероятных результатов. Поэтому и бежишь взвешиваться, а не в душ — чтобы проверить, как окупились старания. Однако это путь в никуда, заявляет специалистка. Она рассказала «Секрету», когда лучше взвешиваться и почему это не после тренировки.

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Как объяснила врач-диетолог, нутрициолог клиники «Медскан» Антонина Леонтьева, активные и регулярные тренировки приводят к гормональным, психологическим и биохимические изменениям в организме. А первые тренировки сами по себе являются стрессом для организма.

Почему увеличился вес после тренировки

Причин у этого может быть несколько:

1. Жидкость, которая накапливается в мышечной массе.

Резкая нагрузка на мышцы увеличивает объём циркулирующей крови, унося с собой токсины и обогащая мышечную ткань кислородом и питательными веществами. За счёт этих процессов на пару часов мышцы увеличиваются.

Кроме этого, гликоген (углевод, который является основной формой хранения глюкозы) начинает интенсивно задерживать жидкость (с одним граммом гликогена организм запасает 3 грамма воды). Для восстановления мышц необходимо время — стандартный период длится 1−7 дней.

«Силовые нагрузки сопровождаются отёчностью, так как во время выполнения упражнений происходят микротравмы мышц. Это приводит к воспалению и удержанию воду в тканях. Следовательно, сама по себе спортивная нагрузка задерживает жидкость в мышцах».

2. Обезвоживание.

Во время спортивной тренировки жидкость интенсивно выходит с потом. Поэтому очень важно восполнять суточную норму потребления воды. Если этого не делать, повысится уровень отвечающего за водно-солевой баланс диуретического гормона, что приведёт к увеличению веса.

3. Набор мышечной массы.

Мышечные ткани плотнее жировых отложений. При регулярном посещении зала, на протяжении 1−2 месяцев, мышцы начинают расти. Повышается и их плотность, а следовательно, и вес.

4. Избыток калорий.

Силовые нагрузки могут значительно усилить аппетит, и многие девушки после тренировки решают побаловать себя чем-то вкусненьким, но вредным для фигуры. И к чему это приводит?

«Активная работа на тренажёрах провоцирует превышение дневной нормы по калориям, и, несмотря на физнагрузку, вес только растёт. Поэтому после спорта важно держаться и контролировать рацион питания».

5. Если во время тренировки сильно пропотеть, а потом ещё выпить два литра залпом, то результат на весах тоже будет налицо и не очень радостным.

Когда лучше взвешиваться

По словам диетолога Леонтьевой, на весы нужно вставать в одно и то же время суток, не привязываясь к занятиям спортом (например, сразу после пробуждения, после туалета).

Но важно помнить, что вес тела может колебаться в течение дня в зависимости от множества факторов и разных физиологических процессов: у женщин цифры могут разниться во время и после менструального цикла. А если тренировки вызывают какое-либо беспокойство, дискомфорт, то это стоит обсудить с врачом.

Ранее нутрициолог Смирнова рассказывала «Секрету», почему подсчёт калорий не помогает похудеть. Подробнее о мнении специалистки можно узнать в этом материале.

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