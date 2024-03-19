Продукты, которые помогают бросить курить

Определённые витамины, содержащиеся в продуктах, помогают уменьшить тягу к курению. Эксперты Go Smoke Free рассказали, как избавиться от пагубной привычки с помощью своего рациона.

© Чемпионат.com

Магний. Минерал снижает уровень стресса и тревожность. Содержится в цельнозерновых продуктах, орехах и семенах.

Тирозин. Эта аминокислота связана с выработкой дофамина, гормона счастья, в нашем организме. Она содержится в курице, тофу, миндале, твороге.

Витамин C. Он помогает организму и клеткам справиться с окислительным стрессом, который в основном вызван курением. Витамином богаты болгарский перец, апельсины, гуава, киви, манго и папайя, шиповник.

Омега-3. Жирная кислота обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление, вызванное курением. Главный источник омега-3 — жирная рыба.

Витамины группы В. Они содержатся в птице, свинине, яйцах, гранате, листвой зелени, брокколи, крупах.

Витамин Е. Это ещё один витамин, запасы которого истощаются из-за курения. Его источниками являются авокадо, тыква и миндаль.