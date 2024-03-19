Три ошибки, которые испортят любой завтрак

Привычка пить кофе натощак только на первый взгляд кажется безобидной. Если здоровому человеку это еще может сойти с рук, то, например, при обострении гастрита, дисфункции желчного пузыря, гипертонии состояние может ухудшиться. Кроме того, есть большой риск, что вы будете пропускать или "откладывать на попозже" завтрак - самый важный прием пищи, запускающий многие процессы в организме.

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Как отметила в своем Telegram-канале врач Екатерина Волкова, если уже сформировалась привычка пить бодрящий напиток вместо завтрака, то рекомендуется перед кофе выпить капсулу омеги-3.

"И позавтракать не позже, чем через час", - уточнила специалист.

Первый прием пищи может не состояться или же совпасть с обедом, если мало есть в течение дня, а вечером как следует "оторваться".

Если ужинать поздно, не контролировать порции, то с утра завтракать не захочется, отметила врач, посоветовав смещать прием пищи с глубокого вечера на более раннее время.

Еще одна проблема, которая со временем провоцирует проблемы с первым приемом пищи, - слишком ранний подъем.

"Наш организм начинает работу, когда его разбудит кортизол, а это 5-6 утра", - уточнила врач.

Тем, кому нужно идти на работу, например, к 7 утра, как правило, приходится завтракать вне дома. Но чаще всего самый важный прием пищи опять же откладывается.

"Что делать? Съесть хотя бы такой легкий завтрак: травяной чай, кусочек сыра, цельнозерновой хлеб, листик салата или огурчик", - посоветовала Екатерина Волкова.

Уже потом, когда наступят наши физиологические часы бодрости, можно поесть полноценно, добавила она.

Кроме того, стоит помнить, что утренний застой желчи может быть причиной отсутствия аппетита и тошноты по утрам. Исключить эту причину можно с помощью УЗИ с нагрузкой на мочевой пузырь. Затем обязательна консультация у гастроэнтеролога.