Врач Волкова назвала три ошибки, которые испортят любой завтрак
Привычка пить кофе натощак только на первый взгляд кажется безобидной. Если здоровому человеку это еще может сойти с рук, то, например, при обострении гастрита, дисфункции желчного пузыря, гипертонии состояние может ухудшиться. Кроме того, есть большой риск, что вы будете пропускать или "откладывать на попозже" завтрак - самый важный прием пищи, запускающий многие процессы в организме.
Как отметила в своем Telegram-канале врач Екатерина Волкова, если уже сформировалась привычка пить бодрящий напиток вместо завтрака, то рекомендуется перед кофе выпить капсулу омеги-3.
"И позавтракать не позже, чем через час", - уточнила специалист.
Первый прием пищи может не состояться или же совпасть с обедом, если мало есть в течение дня, а вечером как следует "оторваться".
Если ужинать поздно, не контролировать порции, то с утра завтракать не захочется, отметила врач, посоветовав смещать прием пищи с глубокого вечера на более раннее время.
Еще одна проблема, которая со временем провоцирует проблемы с первым приемом пищи, - слишком ранний подъем.
"Наш организм начинает работу, когда его разбудит кортизол, а это 5-6 утра", - уточнила врач.
Тем, кому нужно идти на работу, например, к 7 утра, как правило, приходится завтракать вне дома. Но чаще всего самый важный прием пищи опять же откладывается.
"Что делать? Съесть хотя бы такой легкий завтрак: травяной чай, кусочек сыра, цельнозерновой хлеб, листик салата или огурчик", - посоветовала Екатерина Волкова.
Уже потом, когда наступят наши физиологические часы бодрости, можно поесть полноценно, добавила она.
Кроме того, стоит помнить, что утренний застой желчи может быть причиной отсутствия аппетита и тошноты по утрам. Исключить эту причину можно с помощью УЗИ с нагрузкой на мочевой пузырь. Затем обязательна консультация у гастроэнтеролога.