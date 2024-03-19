Основные источники растительного белка

Ценные вещества считаются альтернативой животному. Обычно его рекомендуют по медицинским показаниям.

© Unsplash

В частности, в топ-5 источников растительного белка входят крупы: гречка и киноа, рис, пшеница, кукуруза, овес и ячмень. Помимо него продукты дают важные микро- и макронутриенты. Хотя в них же есть глютен. Исключения - первые две крупы.

Ценные вещества можно найти и в бобовых: фасоли, горохе, нуте, чечевице или арахисе.

Эксперты проекта здоровое-питание.рф уточнили:

Все бобовые содержат большое количество растительного белка, который усваивается организмом на 80 %. Также в них много жира - от 2 до 4 %, крахмала - 34-38 %, пищевых волокон - 6-12 %, железа - 1-3 %.

Растительный белок есть в орехах и семенах. В первых же содержатся магний, кальций, калий, фосфор, железо, селен, марганец, молибден, никель, кобальт, витамины В1, В2, РР, Е, кислоты омега-3. Также они снижают риск ишемической болезни на 30 %.

Дополнительно ценное вещество входит в состав шампиньонов и сои.

Соевые бобы - самый белковый из растительных продуктов. Он содержит до 50 граммов вещества на 100 граммов. Это вдвое превышает содержание протеина в мясе, - объяснили специалисты.

Соевые бобы перерабатывают, а на выходе получают тофу, молоко, муку. Изготавливается также текстурированная соя, известная как соевое мясо.