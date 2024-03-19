От какого чая болит голова, а от какого — проходит

Этот, на первый взгляд, безобидный напиток способен здорово подпортить самочувствие. Но в то же время другие виды чаёв, наоборот, могут облегчить симптомы головной боли.

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От чего это зависит и работает ли одинаково на всех людей, журналу Health рассказала врач-диетолог, магистр здравоохранения Маша Дэвис.

Чай, вызывающий головную боль

По словам врача, голова может заболеть от следующих видов чая:

матча;

крепкий черный;

чёрный с бергамотом;

молочный улун.

Дело в том, что в них содержится кофеин. Если не поддерживать его нормальный уровень, можно почувствовать не только головную боль, но и упадок энергии. Больше вероятности столкнуться с неприятным симптомом, если выпить такого чаю слишком много.

Чай от головной боли

Но есть виды чая, которые способствуют расслаблению нервной системы. В результате голова перестаёт болеть. Это:

мятный;

лавандовый;

имбирный.

Важно: травяные чаи плохо взаимодействуют с рядом лекарств. Последствием может стать как раз головная боль.

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Универсальный совет

«Важно отметить, что индивидуальная реакция на чай может различаться, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому», — предупредила Дэвис.

Для того чтобы найти лучшие варианты конкретно для вас, лучше всего проконсультироваться с диетологом.

Другие необычные причины головной боли

Как рассказала к. м. н., невролог, психиатр и психотерапевт Ольга Котова, голова вполне может заболеть по следующим причинам:

неудобное рабочее место. А если вы ещё и долго сидите за компьютером в одной позе, боль может появиться из-за напряжения в шейном отделе позвоночника, мышцах лица и плечевого пояса;

мало сна. Если вы спите меньше 6 часов, это в принципе очень плохо и открывает ворота к развитию различных заболеваний;

частые видеозвонки. Всё дело в том, что во время них перенапрягаются глаза;

одежда не по погоде. Мышцы спазмируются, и из-за низкой температуры возникает физический стресс.

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