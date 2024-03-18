Ученые объяснили, почему кофе работает как слабительное

В ходе эксперимента ученые выявили, что употребление кофе приводит к усилению сокращения мышц тонкого кишечника, независимо от наличия кофеина в напитке.

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Гастрин, содержащийся в кофе, стимулирует сокращение мышц для удаления пищевых остатков, что может объяснить слабительное действие кофе.

Интересно, что у крыс, потреблявших кофе, количество бактерий в кишечнике было ниже, чем у тех, кто не употреблял напиток.

Эти результаты исследования означают, что кофе обладает антибактериальными свойствами, что может быть важно для практики диетологов и медиков. Информация предоставлена Росбалтом.