Генетически склонным к полноте людям подсказали верный способ похудеть

Генетик и исследователь ожирения из Кембриджского университета Джайлс Йео подсказал склонным к полноте людям единственный верный способ держать вес под контролем. Его слова приводит CNN.

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Йео заявил, что настоящая причина ожирения кроется в работе мозга и его неспособности правильно распознавать ощущения голода и насыщения. По его словам, часто такие нарушения обусловлены генетикой. Также от генетической предрасположенности зависит, как сильно способны разрастись жировые клетки.

Ученый объяснил, что мозг склонных полноте людей сопротивляется потере веса и делает все, чтобы вернуть сброшенные килограммы.

«Поймите, вам трудно похудеть не потому, что вы плохо стараетесь, а потому, что это и не должно быть легко», — уверяет Йео.

По его мнению, верный способ привести себя в форму — это есть все, но в гораздо меньших количествах. При этом он призвал продолжать любить еду и не делить ее на вредную и полезную.

Также Йео подсказал хитрость, которая позволит сократить размер порций: чаще есть продукты с клетчаткой и белком, так как они дают чувство сытости. Кроме того, он посоветовал не зацикливаться на количестве калорий, а больше обращать внимание на содержание полезных веществ.

Ранее акушер-гинеколог Моника Кристмас заявила, что после наступления менопаузы можно сохранить красивую фигуру. Для этого она призвала изменить рацион питания и заняться спортом.