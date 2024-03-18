Названы три продукта, защищающих от стресса

Бренд-шеф Максим Кузнецов рассказал, что морепродукты, в том числе лосось, тунец, креветки и мидии, содержат высокий уровень омега-3 жирных кислот.

«Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, лосось и сардины — хороший источник витамина D, который играет важную роль в регуляции настроения.

К продуктам, способствующим снижению стресса, Кузнецов также отнёс зелёный чай и тёмный шоколад.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.