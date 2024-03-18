Геронтолог раскрыл основные секреты долголетия

Долгая жизнь — это совокупность различных факторов, некоторые из которых находятся в руках самого человека. Об этом рассказал Почётный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, член Президиума академик РАН Владимир Шабалин. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в понедельник, 18 марта.

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«Несмотря на всю многогранность деятельности человека, основную ответственность за продолжительность и качество собственной жизни он должен нести сам. Основой психологии должна стать мотивация на долголетие, которое есть следствие гармонии человека со своей средой существования. Самое главное в этой гармонии — психологический комфорт в общении с людьми и удовольствие от жизни в целом», — объяснил Шабалин.

Большое значение имеют здоровое питание, полноценный сон, физическая активность и психологическая стабильность. Наиболее мощный фактор — труд, поскольку причинами большинства недугов считаются лень, безволие, малая двигательная активность. Шабалин добавил, что по общебиологическому закону старение меньше всего поражает и позже всего захватывает тот орган, который много работает.

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