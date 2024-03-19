В 2024 году Великий пост будет продолжаться с 18 марта по 4 мая, перед светлым праздником Пасхи. Что есть в великий пост в 2024 году, и как не навредить здоровью порекомендовал россиянам Роспотребнадзор.

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Для верующих православных людей это время является наиболее ответственным, напряженным, но при этом чистым и радостным периодом духовной и церковной жизни. Это время духовного и физического очищения и подготовки к главному празднику православия - Светлому Христову Воскресению.

В последние десятилетия все больше православных россиян выбирают активный и осознанный образ жизни, включающий многодневные посты. Одной из важнейших составляющих поста являются правила питания, которым необходимо следовать.

Основным правилом является исключение из рациона всех продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, молоко и молочные продукты. В некоторые дни также предписывается воздерживаться от потребления пищи, прошедшей тепловую обработку, растительного масла и вина.

В постное время существуют различные режимы питания, которые определяют, какие продукты можно употреблять.

«Сухоядение» - предполагает употребление холодной пищи без термической обработки и без добавления растительного масла. В рамках данного режима разрешено употреблять хлеб, свежие, сушеные и квашеные овощи и фрукты, а также орехи. «Варение без елея» - предполагает приготовление горячей пищи без добавления масла. В этом случае разрешается использовать различные методы тепловой обработки, такие как варение, тушение, запекание и приготовление на пару. «Разрешение на вино и елей» - позволяет добавлять растительное масло в пищу. Также рекомендуется умеренное употребление виноградного вина. «Разрешение на рыбу» - разрешено употребление рыбных блюд в определенные дни. Обычно это Благовещение и Вербное воскресенье, за исключением дней последней недели Великого поста - Страстной седмицы. Рыбная икра также допускается к употреблению, но не рыба в Лазареву субботу.

Согласно каноническим правилам поста, в будние дни предусмотрено прием пищи один раз в день - вечером. В субботу и воскресенье прием пищи осуществляется дважды - в обеденное время и вечером. Однако перед соблюдением этих правил следует проконсультироваться со священником и врачом.

Важно понимать, что в современном мире невозможно установить единый обязательный канон поста, который бы подходил одинаково для монашествующих, духовенства и мирян, а также для здоровых, больных, детей и пожилых людей. Правила поста в православной церкви указывают на самые строгие ограничения, которые следует принимать во внимание, но не принимать их как жесткие и непререкаемые заповеди, не допускающие никаких исключений.

Отношение к посту, как и к любой деятельности, направленной на самосовершенствование, должно быть разумным и поэтапным. Когда мы начинаем заниматься спортом, мы не ожидаем сразу же достичь результатов, которые обычны для профессиональных спортсменов. Никто не взялся бы поднимать штангу весом 100 кг, если раньше поднимал только 30 кг. Если же решиться на такой шаг, то результаты будут неудовлетворительными, и это может негативно повлиять на наше здоровье. Однако, если мы будем регулярно заниматься и постепенно увеличивать вес нагрузки, через несколько лет сможем без труда справляться с весом, который нам казался недостижимым в начале.

Зачастую начинающие постящиеся, не имея достаточного опыта в соблюдении постных ограничений, совершают ошибки в своем питании во время Великого поста. Часто именно самый строгий и продолжительный пост пытаются соблюдать те, кто формально относится к православным верующим, но на практике не ведет церковную жизнь и не имеет опыта соблюдения длительных постов.

Основные ошибки постящихся

Резкое исключение животной пищи

Традиционно к Великому посту подходят постепенно, соблюдая ограничения в употреблении животной пищи не только каждую среду и пятницу на протяжении года (исключая дни церковных праздников), но и в течение предваряющей сорокадневный пост Масленичной недели, также называемой «мясопустной», во время которой предписано воздержание от употребления мясной пищи. Резкий переход от привычного скоромного рациона с частым и обильным употреблением продуктов животного происхождения к питанию по строгому канону Великого поста приводит к обострению хронических заболеваний, нарушению углеводного баланса в сторону гипогликемии, что проявляется резкой слабостью, потливостью, головной болью, нередко обмороками.

К соблюдению Великого поста, люди обычно подходят постепенно, следуя ограничениям в употреблении животной пищи не только в каждую среду и пятницу в течение года (за исключением церковных праздников), но и во время Масленичной недели, также известной как "мясопустная". В этот период предписано воздерживаться от употребления мясной пищи. Однако резкое изменение рациона, переходя от привычного потребления продуктов животного происхождения к строгому питанию по канонам Великого поста, может привести к обострению хронических заболеваний и нарушению углеводного баланса, вызывая симптомы, такие как слабость, потливость, головная боль и даже обмороки.

Избыток углеводистой еды и продуктов с «пустыми» калориями

Внезапное изменение рациона питания и переход на постную пищу может часто вызывать постоянное ощущение голода. Желание перекусить может привести к потреблению доступных снеков, таких как чипсы, лапша быстрого приготовления, сушки, сухарики, конфеты и шоколад, которые, хотя и являются постными продуктами, не являются пищей, полезной для здоровья.

Эти продукты имеют несбалансированный состав, бедный витаминами, минералами, белком и клетчаткой, но содержат большое количество углеводов и жиров, а также высокую калорийность. Избыточное потребление углеводов может увеличить чувствительность к аллергенам и способствовать обострению инфекционных и аллергических заболеваний.

Лишенный разнообразия рацион

В течение семи недель поста мы не обязаны ограничиваться только гречневой кашей на воде, яблоками, рисом и квашеной капустой, хотя такое меню иногда встречается. Важно стремиться к разнообразию в рационе, и на самом деле мы сейчас имеем все возможности для этого.

В качестве овощей, доступных для постного рациона, можно использовать капусту белокочанную, цветную, брокколи, морковь, свеклу, тыкву, репчатый лук и порей, а также сельдерей корневой и черешковый.

Что касается фруктов, у нас есть яблоки, груши, гранаты, хурма, цитрусовые и виноград. В качестве бобовых можно включить горох, нут, чечевицу, сою и фасоль. А среди круп можно выбрать гречку, овсянку, ячневую, пшенку, кукурузу, киноа и булгур.

Советы постящимся