Названы самые вредные народные методы отбеливания зубов

Стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Валида Будакиду рассказала, как укрепить зубную эмаль еще в раннем детстве.

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Эксперт отметила, что здоровье зубов зависит от наличия в организме витамина D. Ребенок должен с детства как можно больше гулять на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду.

— Если нет возможности это сделать до пяти лет, когда формируются зачатки, то надо давать витамин D и кальций: два-три месяца принимать, потом два-три месяца перерыв. Также детям надо есть побольше продуктов, в которых содержится кальций, — отметила врач в комментарии Pravda.ru.

Стоматолог добавила, что все виды отбеливания и отбеливающие зубные пасты делают зубы более чувствительными. Они становятся более пористыми и темнеют еще быстрее.

В свою очередь стоматолог Владимир Лосев посоветовал не выбирать мягкие зубные щетки. Они не удаляют зубной налет и не выполняют массаж десен, а также не гарантируют качественное очищение от остатков пищи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Что следует знать и делать, чтобы зубы не портились и были здоровыми и красивыми, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, гнатолог Вячеслав Минко.