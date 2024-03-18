Россиян призвали не снимать шапки раньше времени

При первом весеннем потеплении не стоит сразу же снимать головные уборы, посоветовала врач-терапевт Оксана Серебрякова. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что шапки нужно носить даже при легком дуновении ветра, чтобы избежать переохлаждения, головных болей, нарушения кровообращения и других неприятных последствий для здоровья.

Весеннее потепление часто манит людей снимать головные уборы раньше времени. <...> Важно носить головной убор в холодную ветреную погоду, когда ощущается холод или даже легкое дуновение, чтобы избежать переохлаждения, головных болей, нарушений кровообращения и других неприятностей, — пояснила терапевт.

Если снять головной убор раньше времени, можно столкнуться с мигренями и гипотермией. Серебрякова уточнила, что весенний период обманчив и «несет в себе ряд вызовов здоровью». В связи с этим следует внимательно относиться к подбору обуви, ношению шапок и питанию.

Врач Наталия Тананакина ранее посоветовала включить в рацион весной зеленые листья, цитрусовые фрукты, орехи, молочные продукты, ягоды, бобы, рыбу, яйца и молоко. По ее словам, эти продукты помогут избежать авитаминоза и обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.