Диетолог: из несезонных фруктов нельзя получить витамин С

В весенний период дефицит витамина С некоторые люди пытаются компенсировать несезонными ягодами и фруктами. Но этот способ неэффективен. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik диетолог Римма Мойсенко.

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По ее словам, тепличные плоды не идентичны ягодам и фруктам, выросшим в естественной среде. Витаминов и минералов там немного, так как они пропадают при сборе и перевозке. Также для сохранности и дезинфекции плодов применяют разные химические средства. В итоге можно получить как минимум аллергические реакции на такие вещества.

Эксперт назвала альтернативные варианты получения витамина С. Например, можно есть ягоды, собранные в своем саду и замороженные. К тому же, в качестве источника витамина С полезны отвары из шиповника. Подойдет для этого и квашеная капуста.