Как распознать нарушение сна

Самое частое нарушение - бессонница (инсомния). Она бывает острая, которая длится менее трех месяцев, хроническая и продолжительная.

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Человеку сложно засыпать, также он может проснуться среди ночи и больше не уснуть. Или же слишком рано подняться с утра. Также возможно нарушение дневного функционирования - сонливость, вялость, дискомфорт со стороны ЖКТ, головные боли, утомляемость, снижение реакции, ухудшение памяти и внимания. Кроме того, бессонница ухудшает настроение, снижает стрессоустойчивость и повышает раздражительность. Если такие жалобы возникают чаще трех раз в неделю, пора обращаться к специалисту.

Второе место - у синдрома ночного апноэ или остановки дыхания во сне. Вместе с этим падает концентрация кислорода в крови и страдает функционирование всех внутренних органов, особенно головного мозга и сердца. У людей с этим синдромом повышается риск развития инфарктов, инсультов, нарушений сердечного ритма и внезапной смерти.

На третьем месте - синдром беспокойных ног. Зачастую он проявляется вечером или перед сном. У человека появляются странные, неприятные ощущения, бывает даже по всему телу, хочется растирать, разминать или расчесывать ноги.

Врач заявляет, что на 100 % никто не знает, что с ним происходит во сне. Это можно выяснить через исследования - полисомнографию или компьютерную сомнографию. Однако все же есть некоторые клинические признаки. К примеру, регулярные сложности с засыпанием, слишком ранний подъем и частые пробуждения среди ночи. В сумме человек не должен бодрствовать ночью дольше 30 минут, пробуждений тоже не должно быть слишком много.

Важный симптом - чувство усталости после сна. Если человек достаточно поспал или больше обычного, но не ощущает в теле восстановления или свежести.

По мнению сомнолога, ночные кошмары - симптом проблем с эмоциональным состоянием. Специалист отмечает:

- Кошмарные сновидения на регулярной основе видят обычно те люди, которые столкнулись с тревожными или депрессивными расстройствами. Это значит, что человеку нужно больше внимания уделить эмоциональной сфере.

Если человек спит не один, он может попросить близких указать на его храп, остановку или прерывистость дыхания.

Коробкова считает, что бессонница - расстройство, у которого много разных причин. Это могут быть психоэмоциональные расстройства, физические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов или БАДов, нарушение гигиены сна.

При хронический действует модель "трех П". Это три группы факторов - предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие. Первые - врожденные особенности функционирования мозга, вторые - стресс или болезнь, третьи - нарушение длится дольше трех месяцев, пишет Тульская служба новостей.