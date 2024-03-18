Что произойдет с телом, если пить смузи каждый день

По словам Лизы Янг, зарегистрированного врача-диетолога, ежедневное употребление смузи может принести пользу здоровью. Например, благодаря этому вы будете потреблять больше фруктов, овощей, клетчатки и антиоксидантов.

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Вы можете получить заряд питательных веществ. Диетолог Мэри Сабат отметила, что смузи, особенно зелёного цвета, содержат обычно большое количество фруктов и овощей. Из них вы получите витамины, минералы, антиоксиданты. Если вы хотите есть больше железа, то добавьте в напиток шпинат, тофу или тыквенные семечки, больше белка — ягоды, орехи, семена, листовую зелень.

Вы можете увеличить потребление овощей. Подумайте о том, чтобы в смузи добавить шпинат, белокочанную капусту, цветную капусту или авокадо.

Вы можете улучшить пищеварение. При условии, что будете регулярно получать из смузи клетчатку. Среди таких продуктов — ягоды, семена чиа, инжир, яблоки, овёс, какао, консервированная тыква, миндаль или авокадо.

Вы можете поддержать иммунитет. Благодаря цинку, витамину С. Получить вы их можете из клубники, апельсинов и апельсинового сока, а также из овса, тыквенных семечек, йогурта из цельного молока, кешью и миндаля соответственно.

Это может помочь контролировать вес. За счёт смузи вы будете чувствовать себя сытым, потребляя при этом меньше калорий.

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Ваша кожа может стать здоровее. Антиоксиданты и витамины в некоторых смузи могут улучшить состояние кожи. Получить их вы можете, к примеру, из грецких орехов, миндаля и авокадо. Также клубника и киви содержат витамин С, который делает кожу более гладкой, уменьшает количество морщин.

Вы станете энергичнее. В этом помогут йогурт, орехи, бананы, овёс, авокадо, ягоды и порошок матча.

Вы можете потреблять много сахара. Это касается многих магазинных смузи.

У вас могут возникнуть газы в животе или вздутие. Такое бывает при потреблении слишком большого количества клетчатки.

Вы можете оставаться голодными. Если вы готовите смузи на завтрак, но не употребляете достаточно белка, клетчатки и полезных жиров, напиток может оказаться слишком калорийным.

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