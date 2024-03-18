Врач призвал людей с диабетом осторожнее подходить к соблюдению поста

Решение о соблюдении поста должно приниматься индивидуально, осторожность нужно проявить людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в масленичною неделю исключаются из рациона мясные продукты, но еще можно употреблять молочные и рыбу. С началом поста можно употреблять только овощи, фрукты, орехи, крупы. Однако представители церкви всегда напоминают о том, что далеко не всем людям по состоянию здоровья показан строгий пост. Соблюдение поста - это прежде всего духовная работа над собой с помощью ограничений. Если человеку не показан строгий пост, он может ограничить себя в каких-то излишествах, например, в сладком.

"В целом решение о соблюдении строгого поста должно приниматься очень индивидуально. Например, нужно быть осторожным людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, с дефицитом железа, с некоторыми другими хроническими заболеваниями, а также ослабленным после перенесенного острого заболевания. Не показан пост беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым людям", - сказал Тяжельников.

Он также подчеркнул, что из ограничений необходимо выходить аккуратно. Обычно в первые дни после поста происходит наплыв пациентов с проблемами ЖКТ. Употребление шашлыка может оказаться опасным. Организм должен возвращаться к привычному рациону в течение 1-2 недель. Вводить в меню животные белки нужно постепенно и маленькими порциями.