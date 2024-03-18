Соревнования с друзьями помогут похудеть к лету без усилий

Процесс представления физической активности, как соревнования называется геймификация. Процесс похудения можно превратить в соревнование с самим собой или друзьями. Это поможет облегчить нервное напряжение из-за ограничений, пишет таблоид New York Post.

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Тренер предлагает вариант, когда друзья обещают друг другу пройти 10 тысяч шагов в день или выполнить подход отжиманий пока кипит чайник. Если человеку удалось выполнить условие, то он может себя порадовать, если нет – положить в копилку определенную сумму.

Риццо порекомендовал людям гулять в быстром темпе, чтобы получить аэробную нагрузку. Также он дал несколько советов по питанию: не обязательно кардинально менять рацион, но к каждому приему пищи нужно добавлять ложку овощей или фруктов.

Клетчатка может помочь насытить и сократит количество потребляемых калорий за счет объема. При этом, у мозга не будет триггера, как следствие, произойдет уменьшение вероятности срывов.

Напомним, ученые рассказали, почему стоит отказаться от сладкой газировки. Стали известны продукты, способствующие похудению.