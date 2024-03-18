Необычные случаи укусов клещей

Известно, что активность клещей возрастает к теплому сезону и сохраняется на период его продолжения. Однако, говорят эксперты, бдительность нельзя терять никогда. Риск стать жертвой клеща существует и холодное время, а для некоторых путешественников опасность сохраняется круглогодично.

Специалисты «АльфаСтрахования» рассказали о необычных случаях укусов клещей. Например, один человек снял с себя клеща зимой, во время кормления животных на ферме. Сено для них заготавливалось с лета и находилось на хранении. Клещ был в одном из стогов и при перемещении в коровник проснулся.

Был случай, когда человек нашёл на себе клеща после того, как вернулся с балкона. Там хранилась дачная рабочая одежда. Клещ оставался на одной из курток – понятно, что в квартиру он переместился ещё в дачный сезон.

Не единственный случай, когда клещ переместился на человека с новогодней ёлки. Новогодние деревья хранятся в холоде, а после покупки перемещаются в тепло. Клещи отогреваются, просыпаются и выходят на охоту.

В Алтайском крае клещ был найден в детской коляске – с младенцем гуляли в парке. Другая семья нашла клеща в кровати после возвращения из отпуска: клещ уже был напитанный кровью, но анализ показал, что он был не заразен.

Чаще других к страховщикам по поводу клещей в 2023 году обращались жители в Челябинской области (22,14%), Красноярском крае (16,65%), Новосибирской области (9,31%), Томской области (8,12%), Кировской области (6,74%), Ярославской области (6,27%).