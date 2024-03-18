Эксперт по фитнесу объяснил, что эффективнее для похудения: йога или пилатес

Дэйсиан Брюстер из Blink Fitness объяснил, какой вид физической активности помогает убрать жир в области живота: пилатес или йога.

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Между йогой и пилатесом есть несколько ключевых различий с точки зрения избавления от жира на животе. Например, уровень интенсивности. Обычно йога предполагает удержание поз в течение более длительных периодов времени с упором на глубокое дыхание и осознанность. При этом она не столь эффективна для похудения по сравнению с высокоинтенсивными интервальными тренировками.

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Если говорить о пилатесе, то этот тип тренировки может включать тренажёры-реформеры или ленты сопротивления. Это помогает сжечь больше калорий и нарастить мышцы. Пилатес акцентируется на укреплении основных мышц. Со временем это может улучшить осанку и уменьшить количество жира на животе.

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