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Диетолог раскрывает тонкости проведения разгрузочных дней

Врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева пояснила, что во время разгрузочных дней снижается суточная калорийность рациона. Также исключаются продукты, повышающие секрецию желудочного сока.

В чем особенность разгрузочных дней
© РИА Новости

Однако меню для разгрузки должно подбираться индивидуально. Нужно учитывать состояние организма, уровень физической активности, наличие хронических заболеваний.

- Например, дни, в которые исключаются все продукты (остаются только напитки), могут стать причиной обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Высокобелковые разгрузочные дни с исключением углеводов противопоказаны людям с заболеваниями почек, - предупредила Екатерина Бурляева.

Она добавила, что правильную программу разгрузочных дней можно разработать даже для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Чтобы самостоятельно подобрать для себя подходящий разгрузочный режим, следует учитывать соотношение белков, жиров и углеводов - 1:1:3. Число калорий безопасно понизить на 500 ккал от суточной потребности. В этом случае человек не навредит себе, но сможет увидеть эффект.

- Как правило, уменьшается масса тела и снижается аппетит - организм уже привыкает получать меньше. Уменьшается отечность, увеличивается работоспособность, ощущается легкость, в целом человек чувствует себя лучше, - сообщила Бурляева.

Разгрузку рекомендуется делать 1-2 раза в месяц. Людям с большим избытком массы тела лучше не начинать похудение с разгрузочных дней. Им следует в первую очередь грамотно выстроить свой рацион, наладить здоровое питание и запустить процесс снижения веса. И лишь потом, когда новое меню станет привычным, устраивать разгрузочные дни.

Также, по словам эксперта, в дни пониженного потребления калорий лучше не проводить занятия физкультурой. Также следует пить достаточно жидкости. И не нужно начинать разгрузку, если есть подозрение, что ее не получится довести до конца. Например, вечером запланирована встреча с друзьями. Такие советы приводит портал здоровое-питание.рф.

ЗОЖ