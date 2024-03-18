В чем особенность разгрузочных дней

Врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева пояснила, что во время разгрузочных дней снижается суточная калорийность рациона. Также исключаются продукты, повышающие секрецию желудочного сока.

Однако меню для разгрузки должно подбираться индивидуально. Нужно учитывать состояние организма, уровень физической активности, наличие хронических заболеваний.

- Например, дни, в которые исключаются все продукты (остаются только напитки), могут стать причиной обострения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Высокобелковые разгрузочные дни с исключением углеводов противопоказаны людям с заболеваниями почек, - предупредила Екатерина Бурляева.

Она добавила, что правильную программу разгрузочных дней можно разработать даже для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Чтобы самостоятельно подобрать для себя подходящий разгрузочный режим, следует учитывать соотношение белков, жиров и углеводов - 1:1:3. Число калорий безопасно понизить на 500 ккал от суточной потребности. В этом случае человек не навредит себе, но сможет увидеть эффект.

- Как правило, уменьшается масса тела и снижается аппетит - организм уже привыкает получать меньше. Уменьшается отечность, увеличивается работоспособность, ощущается легкость, в целом человек чувствует себя лучше, - сообщила Бурляева.

Разгрузку рекомендуется делать 1-2 раза в месяц. Людям с большим избытком массы тела лучше не начинать похудение с разгрузочных дней. Им следует в первую очередь грамотно выстроить свой рацион, наладить здоровое питание и запустить процесс снижения веса. И лишь потом, когда новое меню станет привычным, устраивать разгрузочные дни.

Также, по словам эксперта, в дни пониженного потребления калорий лучше не проводить занятия физкультурой. Также следует пить достаточно жидкости. И не нужно начинать разгрузку, если есть подозрение, что ее не получится довести до конца. Например, вечером запланирована встреча с друзьями. Такие советы приводит портал здоровое-питание.рф.