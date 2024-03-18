Почему не стоит добавлять молоко в кофе

Многочисленные исследования подтверждают, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона. Однако эксперт Роберт Лав предостерегает от добавления молока в кофе, так как это может уменьшить его полезность для здоровья.

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Полифенолы, содержащиеся в кофе, являются мощными антиоксидантами, защищающими организм от различных заболеваний. Однако добавление молока в кофе может препятствовать усвоению этих полезных веществ.

Эксперты рекомендуют использовать альтернативные молочные продукты, такие как кокосовое молоко или молоко из кешью, вместо обычного молока. Также советуют избегать добавления сахара и использовать стевию в качестве подсластителя.

Исследования показывают, что сочетание полифенолов из кофе с аминокислотами из молока сохраняет антиоксидантные свойства напитка.