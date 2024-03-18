Почему тренировки не помогают накачать кубики пресса

Многие занимаются спортом для того, чтобы сделать фигуру стройнее и рельефнее, а ещё чтобы подкачать мышцы. Но бывает так, что месяцы регулярных тренировок не дают заветного результата. Например, кубики пресса никак не появляются. Почему так происходит и как это исправить, рассказал фитнес-тренер Никита Беляев.

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Что такое кубики пресса

Эксперт напомнил, что кубики пресса — это на самом деле четыре группы мышц: прямая, внутренние косые, наружные косые и поперечная. Так вот для того, чтобы получить нужный результат должны совпасть два фактора — небольшое количество жира на животе и большое количество мышц. При этом основную эстетическую роль будут играть прямая, внутренние и внешние косые мышцы.

Почему нет кубиков

Частая причина, по которой не удаётся увидеть заветные кубики, — неправильно подобранные упражнения. Например, статические упражнения вроде планки результата не дадут, а вот сгибания и скручивания в разных вариация — другое дело. Тренер посоветовал делать по одному упражнения в четыре подхода три раза в неделю.

В то же время ежедневно тренироваться не стоит — мышцы должны успевать восстанавливаться. Постепенно важно наращивать дополнительный вес, увеличивать количество повторов и время на отдых.

Впрочем, за кубиками гонятся не все. Многие с трудом могут заставить себя сделать зарядку по утрам. Кстати, вот как выглядит идеальная утренняя разминка для бодрости.