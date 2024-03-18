Какие продукты портят внешность буквально на глазах

Пища, которую мы едим, влияет не только на наше здоровье и состояние в целом, но ещё и на внешность, причём довольно быстро и очень не комплиментарно. Какие продукты лучше исключить из рациона или значительно сократить перед важными событиями, когда выглядеть нужно на все сто, рассказали специалисты.

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Вредные для кожи продукты

Многие проблемы организма отражаются на коже, причём нередко сразу же. Стоит только съесть что-то не то и тут же страдает внешность. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, какие продукты портят внешний вид буквально на глазах:

продукты, которые содержат большое количество сахара;

простые углеводы;

солёные продукты (вроде консервов и солений);

алкоголь;

арбузы и дыни.

Из-за них образуется сдвиг водно-солевого баланса, из-за чего появляются отёки по всему лицу и телу. Соль быстро всасывается в кровь, и в мозг поступает сигнал о том, что нужно больше жидкости, чтобы восстановить баланс. В итоге организм сможет прийти в порядок, однако до этого времени придётся походить как воздушный шар с водой, и насколько это затянется — не понятно.

Чем заменить соль

Редко кто может есть блюда, которые почти не солили при приготовлении. И чтобы приёмы пищи не превратились в наказание, соль легко можно заменить специями, считает эндокринолог Екатерина Янг. Особенно весной актуальны эти виды:

куркума (работает как антиоксидант);

корица (регулирует уровень глюкозы в крови);

фенхель (выводит токсины из организма);

зира;

гвоздика.

Продукты для восстановления кожи

После зимы кожа находится не в самом лучшем состоянии, как бы сильно за ней ни ухаживали. Поэтому перед весной лучше её максимально восстановить, а помогут в этом некоторые продукты. Подробнее о них можно почитать здесь.