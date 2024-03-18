Какие продукты портят внешность буквально на глазах? Рассказала эксперт по питанию
Пища, которую мы едим, влияет не только на наше здоровье и состояние в целом, но ещё и на внешность, причём довольно быстро и очень не комплиментарно. Какие продукты лучше исключить из рациона или значительно сократить перед важными событиями, когда выглядеть нужно на все сто, рассказали специалисты.
Вредные для кожи продукты
Многие проблемы организма отражаются на коже, причём нередко сразу же. Стоит только съесть что-то не то и тут же страдает внешность. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, какие продукты портят внешний вид буквально на глазах:
- продукты, которые содержат большое количество сахара;
- простые углеводы;
- солёные продукты (вроде консервов и солений);
- алкоголь;
- арбузы и дыни.
Из-за них образуется сдвиг водно-солевого баланса, из-за чего появляются отёки по всему лицу и телу. Соль быстро всасывается в кровь, и в мозг поступает сигнал о том, что нужно больше жидкости, чтобы восстановить баланс. В итоге организм сможет прийти в порядок, однако до этого времени придётся походить как воздушный шар с водой, и насколько это затянется — не понятно.
Чем заменить соль
Редко кто может есть блюда, которые почти не солили при приготовлении. И чтобы приёмы пищи не превратились в наказание, соль легко можно заменить специями, считает эндокринолог Екатерина Янг. Особенно весной актуальны эти виды:
- куркума (работает как антиоксидант);
- корица (регулирует уровень глюкозы в крови);
- фенхель (выводит токсины из организма);
- зира;
- гвоздика.
Продукты для восстановления кожи
После зимы кожа находится не в самом лучшем состоянии, как бы сильно за ней ни ухаживали. Поэтому перед весной лучше её максимально восстановить, а помогут в этом некоторые продукты. Подробнее о них можно почитать здесь.