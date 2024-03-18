В какое время лучше принимать душ

Люди могут принимать душ как утром, так и вечером, — стоит ориентироваться на расписание и свои предпочтения. Об этом сообщает Health.com.

© Газета.Ru

Нет научных доказательств преимуществ душа по утрам или вечерам. Однако врачи отмечают, что людям, которые сильно потеют ночью, может быть полезнее утренний душ: он смоет бактерии и отжившие клетки кожи. Также это позволяет взбодриться, а при условии регулярности утренний душ может стать маркером суточных ритмов. В ответ на принятие душа, особенно прохладного, организм будет высвобождать гормоны норадреналин и дофамин, которые способствуют пробуждению.

Однако душ вечером может быть лучшим вариантом для людей с кожными заболеваниями или аллергией, поскольку он поможет смыть с себя пыльцу. Также мытье вечером предпочтительно для тех, кто живет с людьми, чей иммунитет ослаблен: он смоет любые микробы, которые можно подхватить на улице. Кроме того, кожные заболевания, например, экзему могут усугубить загрязнители окружающей среды, и здесь снова поможет вечерний душ. Это также позволит избежать долгого впитывания увлажняющих средств, необходимых при кожных заболеваниях.

Наконец, точно так же, как утренний душ может быть сигналом о том, что пора просыпаться, повышение температуры перед сном и последующее охлаждение могут быть естественным сигналом ко сну.