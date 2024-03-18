Заражение гепатитом и ВИЧ: скрытые опасности маникюрных салонов

Определение «ногтевого сервиса» и повышенные требования к мастерам, занимающимся маникюром и педикюром: такие новшества вводит новый профстандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», проект приказа об утверждении которого опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтруд. Что изменится для работников салонов красоты, какие риски есть для их посетителей и как от них уберечься, узнала «Парламентская газета».

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«Базовые» и «повышенные»

Первый профстандарт «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» появился в 2014 году. Новый приказ Минтруда добавляет в него несколько важных нововведений.

Прежде всего меняется само определение «ногтевого сервиса». Если до сих пор к нему относили гигиенический маникюр и педикюр и комплексный уход за кистями и стопами, то теперь термин существенно расширили: это «предоставление услуг по маникюру, педикюру, укреплению, моделированию и художественному оформлению ногтей, эстетическому уходу за натуральными ногтями, кожей кистей и стоп, ремонту, коррекции укрепленных/смоделированных ногтей, а также удалению искусственного покрытия с поверхности ногтей».

Как отмечают авторы в пояснительной записке, актуализация профстандарта давно назрела: « В первую очередь это связано с быстрым развитием за рубежом и приходом в отечественную практику технологий, направленных на коррекцию проблем стоп (мозоли, деформации ногтей и так далее) немедицинскими методами. Также новым понятием в части маникюра, педикюра и моделирования ногтей будет понятие «комбинационность» — сочетание, соединение инструментов, техник и технологий определенной сложности в различных комбинациях при оказании услуг ногтевого сервиса».

Кроме того, важнейшим нововведением стала новая классификация мастеров. Если в старой редакции всех делили на три категории — мастера маникюра, мастера педикюра и мастера по моделированию и дизайну ногтей, то в новой категорий стало четыре. Маникюрные и педикюрные услуги авторы документа разделили на «базовую» и «повышенную» комбинационность, и требования к таким мастерам разные.

«Так, мастера предоставляющие маникюрные услуги «базовой комбинационности», решают типовые практические задачи и могут не иметь опыта работы, — отмечают авторы поправок. — Но при этом они обязаны подтвердить факт профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих».

Мастера «повышенной комбинационности» (к ним относятся, например, подологический педикюр, установка на ногти корректирующих скоб и пластин, сложные операции по дизайну и моделированию и так далее), помимо всех необходимых документов, должны иметь еще и релевантный опыт работы — иначе они просто не смогут всем этим заниматься.

Как выявить непрофессионала

Независимые эксперты считают, что актуализированный стандарт действительно необходим индустрии. Потому что чем сложнее вмешательство, тем выше шансы вместо красивых ногтей получить трудности со здоровьем. Так, по словам судьи международных чемпионатов, чемпионки мира по маникюру, педикюру и моделированию ногтей и соавтору предыдущей редакции отраслевого профстандарта Инны Лантратовой, неопытный мастер способен доставить клиенту проблемы еще до того, как сеанс маникюра начнется. «Например, во время работы непрофессионала есть риск полностью лишиться ногтя, — отметила эксперт. — Чаще всего это происходит во время снятия декоративного покрытия — гель-лака. В итоге клиент не сможет даже руки помыть из-за острой боли. А восстановление ногтевой пластины займет до шести месяцев».

Другой вариант — развитие онихолизиса, когда ногтевая пластина отслаивается от ногтевого ложа. Как правило, это не больно, но ноготь в такой ситуации тоже можно потерять.

«Также целый ряд факторов риска связан с обработкой кутикулы, — пояснила Инна Лантратова. — Сейчас у нас возникла новая серьезная проблема: многие мастера зациклились на красивых картинках в соцсетях и стали делать очень глубокий маникюр. То есть слишком сильно обрезать, шлифовать и полировать кутикулу. Зачастую это ведет к тому, что из-за чрезмерного проникновения вглубь кутикулы повреждается матрикс — ростковая часть ногтя, что тоже чревато его потерей».

Отдельная и очень опасная категория угроз связана с повреждением внешних покровов, то есть с ранками и царапинами, которые неопытный мастер может нанести клиенту. Если при этом он недостаточно хорошо стерилизует инструмент (а такие ошибки среди непрофессионалов тоже нередки), то в ранки может попасть инфекция. Какая? Какая угодно — от неприятного, но в целом не слишком опасного и не смертельного грибка до гепатита и даже ВИЧ.

«Клиенты приходят разные, справки о состоянии здоровья они с собой не приносят, — подчеркнула Лантратова. — Поэтому на обучении мы в первую очередь говорим новеньким мастерам: мы не работаем с кровью. Клиента ни в коем случае нельзя поранить, потому что последствия могут быть самыми тяжелыми».

Признаков неумелого мастера, отметила Лантратова, предостаточно: начиная от того, насколько уверенно человек обращается с инструментом, и заканчивая тем, как он разговаривает с клиентами. «Я лично, например, всегда спрашиваю мастера, что он в данный момент делает, — сказала эксперт. — Если человек компетентен, он без проблем назовет ту или иную процедуру и объяснит, для чего она нужна. Кроме того, грамотный мастер всегда сам задает клиенту наводящие вопросы, например, о его болевом пороге, отсутствии реакций на какие-либо препараты и так далее. Новичок, как правило, так не делает».