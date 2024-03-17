Четыре способа растяжки, чтобы снять напряжение в плечах

Постоянное напряжение в шее и спине в большинстве случаев приводит к хроническим головным болям, которые приходится устранять не самыми полезными препаратами. Остеопат Виктор Степанов подсказал нам несколько упражнений, выполняя которые вы забудете о проблемах с перегрузом в области шеи.

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Боковые сгибания

Вам нужно встать спиной к стене и сделать глубокий вдох. Далее медленно опускаем подбородок к груди, в это же время выдыхаем. На следующем вдохе поворачиваем голову к левому плечу.

«Выдыхаем и поворачиваем голову вправо. Выполните в обе стороны как минимум 10 раз», — советует Виктор.

Пожимаем плечами

Еще одно суперэффективное упражнение. Вы просто сидите на стуле с прямой спиной, вытягиваете руки вдоль тела. Можно положить руки на колени. На вдохе поднимаем плечи к ушам и застываем в таком положении. Через пару секунд на выдохе опускаем плечи. Наш эксперт советует повторять упражнение примерно 6—7 раз.

Растягиваемся стоя

Чтобы вернуть гибкость плечевому суставу, попробуйте следующее упражнение, которое советует Виктор. Кстати, оно неплохо корректирует осанку. Встаем прямо, стопы держим на ширине плеч. Вытягиваем перед собой правую руку, обхватываем ее запястье левой рукой. Тянем влево правую руку и направляем ее вверх. Удерживаем позу примерно пару секунд и возвращаемся в исходное положение. Повторяем с другой рукой.

Вытяжение рук

Встаем ровно, ноги на ширине плеч. Вытягиваем руки над головой и сцепляем ладони в замок. Следите, чтобы их внутренняя сторона была направлена вверх. Тянемся, но так, чтобы пятки не отрывались от пола. Плавно опускаем руки. Повторяем 7—8 раз.