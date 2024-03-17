Стало известно, сколько плодов киви можно употреблять в день здоровому человеку. Подробности рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Людям без проблем с пищеварительной системой можно выбирать плоды любой спелости, но остановить свой выбор все же лучше на более мягких фруктах», – отметила врач.

По словам Кругловой, можно есть не более трех штук киви в день. Кроме того, перезрелые плоды употреблять безопасно только в том случае, если кожура не повреждена. Врач рекомендует хорошо мыть фрукт, так как на на кожуре могут присутствовать грязь и патогенные микроорганизмы.

Почищенный плод следует есть сразу же, потому что содержащийся в нем витамин С начнет разрушаться, передает радио Sputnik

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