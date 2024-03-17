Пять советов, как сохранить зубы здоровыми и красивыми

Сверкать безупречной улыбкой, с удовольствием грызть орехи и яблоки и забыть о зубной боли — возможно ли это? Стоматологи считают, что да, и для этого нужно не так уж много. Что следует знать и делать, чтобы зубы не портились и были здоровыми и красивыми, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, гнатолог Вячеслав Минко.

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Идеальные зубы от природы даются немногим, но все же каждый человек сегодня может стать обладателем красивой и, самое главное, здоровой улыбки, которая помогает свободно общаться с людьми, повышает самооценку и во многом обеспечивает здоровье всего организма. Ничего сверхъестественного для этого не нужно.

Не забывать про ежедневный уход

Первый и главный совет — уход за зубами и полостью рта должен стать ежедневной привычной процедурой. Чем раньше человек начнет следить за состоянием зубов на постоянной основе, тем дольше он сохранит их красивыми и здоровыми. Это очень банальный совет и, скорее всего, каждому известный. Но это тот случай, когда нужно быть не теоретиком, а практиком.

Долой «плохие сладости»

Исключите из рациона «плохие сладости». Все знают, что сладкое вредно для зубов (и не только), но так иногда приятно побаловать себя пирожным или конфеткой… Нужно понимать, что по степени разрушительного воздействия на зубы сладости бывают разными.

Наибольший вред наносят сладкие газированные напитки. В них содержится очень много сахара, негативное воздействие которого усиливают «пузырьки». Под воздействием сахара, кислотных компонентов и «пузырьков» эмаль разрушается очень быстро.

Также опасность для эмали представляют ириски, карамельки, нуга — все, что долго находится в полости рта в процессе рассасывания. Парадокс, но шоколадные конфеты гораздо менее опасны для зубов, нежели леденцы.

Ирригатор и зубная нить

Кроме зубной щетки, используйте ирригатор и зубную нить. Ирригатор поможет очищать труднодоступные места, комплексно осуществлять гигиену полости рта, активизировать кровообращение десен — все это положительно сказывается на здоровье зубов. Зубная нить поможет очистить межзубные промежутки, где тоже может возникать кариес.

Кальций

Включайте в рацион блюда, богатые кальцием. Именно кальций отвечает за состояние зубной эмали и прочность зубов. При недостатке кальция зубы могут крошиться и болезненно реагировать на холодное, горячее, кислое и так далее. Сохранить и укрепить эмаль помогут молочные продукты, морепродукты, зерновые, зеленые овощи. Очень важно, чтобы организм получал достаточное количество витамина Д, так как без него кальций не усваивается. Рекомендации по витаминным комплексам лучше получить у своего терапевта или стоматолога.

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