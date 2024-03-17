У многих мысли о жарком сезоне сопровождаются желанием быстро сбросить «зимние» килограммы. Это может вызвать стресс, поскольку времени до лета не так уж и много.

Как приобрести красивую фигуру и сохранить здоровье, рассказала «Вечерней Москве» психолог, нутрициолог Катерина Кузина.

Топ советов для похудения

Собирайте сбалансированные приемы пищи. В вашей тарелке всегда должны быть белки, жиры, углеводы и клетчатка — они дают долгое насыщение. Отдавайте предпочтение продуктам с высокой пищевой ценностью.

Готовьте по рецептам с недолгой термической обработкой. Меньше потребляйте быстрые углеводы, трансжиры, сахар.

Снизьте калорийность рациона — соблюдение рекомендаций из первого пункта уже поможет сделать это без жестких ограничений. Вы должны потреблять меньше, чем расходуете, чтобы похудение пошло быстрее. Для здорового процесса достаточно сократить калорийность на 500–700 единиц.

Помните о водном балансе. Жидкость ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварения и хорошо отражается на состоянии кожи. Пейте не менее полутора литров чистой воды в день, без учета других напитков.

Подключайте физическую активность. Любые спортивные упражнения сжигают калории, что особенно нужно для стройной фигуры. Желательно ежедневно выделять время для умеренных тренировок. Не забывайте про кардио и растяжку — они особенно эффективны для похудения.

Нутрициолог Кузина назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет весной

Меньше нервничайте — это универсальная рекомендация от всех проблем со здоровьем. Соблюдать ее непросто, но нужно постараться. Повышенный уровень стресса может отразиться на гормональной системе, что иногда приводит и к набору веса в том числе. Нередко от волнения человек ест больше вредной пищи. Разные антистресс-методики помогут успокоиться и отвлечься.

Следите за качеством сна. Нехватка времени для восстановления организма также негативно отражается на здоровье и фигуре. Бессонница или тревожный сон могут привести к увеличению аппетита, так как организм будет искать энергию из других источников, в данном случае — из еды.

Как сохранить здоровье и результат диеты

Правильное похудение не основывается на цифре на весах или размере одежды. В первую очередь нужно помнить о здоровье. Не стоит нацеливаться на быстрый результат за короткий срок. Это приведет только к негативным последствиям.

Безопасным считается сброс до одного килограмма за неделю. Выходит, что за два-три месяца реально сбросить от четырех до 12 килограммов. Не забывайте, что у каждого человека индивидуальная скорость метаболизма и разные условия активности и образа жизни, поэтому и получается такой разброс.

В процессе грамотного похудения научитесь планировать питание наперед — день, неделя, как вам удобнее. Не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак и обед. Желательно есть по физическому голоду и до ощущения легкой сытости.

Для снижения стресса от начала диеты рекомендуется уменьшить напитки с сильным тонизирующим эффектом — кофе, крепкий чай, энергетики. Алкоголь лучше исключить полностью, так как он задерживает жидкость, имеет высокую калорийность и не несет никакой пользы.

Важно себя дисциплинировать и настроить на здоровое похудение. Не изнуряйте тело голоданием, интенсивными упражнениями. Такой подход даст долгосрочный результат, и вы будете стройными в любое время года.