Диетолог рекомендовала принимать витаминно-минеральные комплексы в период Великого поста

Выдержать Великий пост без ущерба для организма помогут витаминно-минеральные комплексы, а также строгий расчет ежедневного рациона. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

«Пост в огромном мегаполисе, где человек ежедневно находится в стрессе, страдает от недостатка сна, – это испытание для организма, стресс для нашего метаболизма. Чтобы в таких условиях соблюдать пост, нужно правильно рассчитывать ежедневный рацион, а это – непростая задача. Во-первых, нужно соблюсти нормы белка, при этом помня, что растительный белок усваивается только на 60–80%, а белок из грибов – вовсе только на 30%. Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы организм был достаточно обеспечен необходимыми витаминами, в том числе и содержащимися в животных продуктах (например, витамин В12). Поэтому я рекомендую всем, кто хочет держать пост, принимать витаминно-минеральные комплексы и пользоваться программами-калоризаторами (счетчиками калорий), справочниками химического состава продуктов и кухонными весами», – сказала Солнцева.

Она отметила, что, если у человека нет аллергии, он может обогатить рацион продуктами из сои, креветками и морепродуктами в разрешенные дни, а также авокадо и орехами.

«Хорошо делать зеленые смузи из огурцов, зелени, сыра тофу. Не забывайте о бобовых и не перебарщивайте с углеводной пищей – картошкой, крупами, мармеладом. Это может привести к набору веса», – добавила врач.

По ее словам, входить в пост и выходить из него следует постепенно.

«Если обратиться к православной традиции, то Великому посту предшествует неделя, когда мясо уже исключается из рациона, но остальные продукты еще разрешены. То есть организм уже как бы начинает готовиться к посту, и это правильнее, чем внезапный переход к резким ограничениям. При выходе из поста также не рекомендуется сразу набрасываться на мясо и другие продукты. Лучше вводить их в рацион постепенно», – пояснила Солнцева.

Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая.