Врачи назвали еду, которая меняет внешность быстрее сахара

Одутловатость лица, припухлость век, мешки под глазами - ситуация не из приятных, но вполне поправимая. Утренняя перемена во внешности зачастую объясняется не вдруг возникшими проблемами со здоровьем, а так называемым "сдвигом водно-солевого баланса".

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Что это? И как решить проблему с помощью несложных изменений в питании? Советы дают специалисты.

Как отметила в интервью сайту здоровое-питание.рф ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, молекулы ряда веществ способны "притягивать" воду. В результате некоторые продукты воздействуют на организм таким образом, что происходит временное смещение водно-солевого баланса. Это вызывает задержку жидкости в организме, отеки. В списке "коварных" в этом плане продуктов - те, что содержат большое количество сахара. Однако простые углеводы не на первом месте. Лидируют соленые продукты, отмечают специалисты.

Как уточнили врачи, соли быстро всасываются в кишечнике, их уровень в крови повышается. Человек ощущает жажду - сигнал того, что организму необходимо компенсировать избыточное количество соли. Сделать это возможно с дополнительным поступлением жидкости. Регуляторные системы избавят организм от лишних солей и воды, но не сразу. А до этого многие люди наблюдают в зеркале совсем не то, что хотелось бы.

Также стоит помнить, что отечность провоцируют алкоголь, консервы (среди рекордсменов - огурцы, помидоры и рыбные консервы), а также дыни и арбузы.

Вместо соли для блюд врачи советуют использовать специи. В умеренном количестве они помогут слаженной работе пищеварения. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг, посоветовав весной добавить в свой рацион пять специй. По словам специалиста, они не только делают вкус блюд ярче и насыщеннее, но также укрепляют организм, в том числе за счет накопительного эффекта.

"При регулярном добавлении специй в пищу срабатывает накопительный эффект, и их полезные свойства усиливаются", - пишет врач в Telegram.

В список Екатерины Янг вошли "золотой антиоксидант" куркума, корица (регулирует уровень глюкозы в крови, помогает при повышенной тяге к сладкому), способствующий выведению токсинов из организма фенхель, а также зира и гвоздика.

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