Врач развеяла популярный миф о питье во время еды

Вопрос «можно ли пить во время еды» периодически разбирается в СМИ. По мнению врача-эндокринолога, диетолога Ольги Чухачевой, само по себе питье воды во время приема пищи не может разбавить желудочный сок, нарушив пищеварение. В то же время дополнительная жидкость может привести к ощущению переедания и быстрому возврату голода.

В этом случае жидкость покинет желудок через 15-20 минут, и чувство голода быстро вернется.

«Вопреки распространенному мифу, разбавить желудочный сок достаточно трудно. Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, - это соответствует кислой среде. Переваривание твердой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды», - сообщила врач «Газете.Ru»

По словам специалиста, это не значит, что пить во время еды нельзя или это помешает, например, снизить массу тела.

«Но этот факт стоит учитывать при планировании дня и рациона, чтобы не остаться наедине с голодом в неподходящее время», - заявила она.

Ранее «СП» писала, что россиянам рассказали, какие напитки запрещено пить на пустой желудок.