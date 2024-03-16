Врач перечислил лучшие упражнения от головной боли

Упражнения от головной боли перечислил врач
Три простых упражнения помогут навсегда избавиться от головной боли, считает доктор Александр Шишонин. По словам медика, если голова болит раз в неделю, это не норма. Даже если проверка при помощи МРТ ничего не выявила, это может быть одним из симптомов предынсультного состояния.
Врач отметил, что при головной боли нельзя пить алкоголь, так как он усиливает приток крови к мозгу и обезболивает, из-за чего человек может не почувствовать, что у него поднялось давление. Это повышает риск инсульта. Улучшить отток крови от головы можно при помощи трех упражнений.
Упражнение «Рамка»: надавить правой рукой на левое плечо, повернуть голову и постараться подбородком дотянуться до правого плеча, мышцы шеи должны напрячься. Затем найти точку на левой стороне шеи, в которой было напряжение, и помассировать рукой сверху вниз до ключицы. После нужно сменить руку и повторить упражнение.
Упражнение «Метроном»: встать прямо и, глядя вперед, наклонить голову вправо, опуская левую руку вдоль туловища и потянув ее вниз. Посчитать до десяти. Повторить, наклонив голову влево и сменив руку.
Упражнение «Взгляд в небо»: повернуть голову в сторону, насколько возможно, и потянуться подбородком вверх, стараясь не запрокидывать голову назад. Сменить направление и повторить упражнение. Затем проработать задние мышцы шеи пальцами обеих рук сверху вниз. Повторить все от начала и до конца по пять раз в обе стороны.
Доктор Шишонин рекомендует делать каждое упражнение по 10 раз в каждую сторону. Если выполнять их регулярно, головная боль пройдет навсегда, пишут «Аргументы и факты».
Ранее врач-терапевт перечислил неочевидные причины головной боли. Врач-диетолог назвал продукты, вызывающие этот недуг.