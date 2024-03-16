Врач перечислил лучшие упражнения от головной боли

Три простых упражнения помогут навсегда избавиться от головной боли, считает доктор Александр Шишонин. По словам медика, если голова болит раз в неделю, это не норма. Даже если проверка при помощи МРТ ничего не выявила, это может быть одним из симптомов предынсультного состояния.

© Shutterstock/FOTODOM

Врач отметил, что при головной боли нельзя пить алкоголь, так как он усиливает приток крови к мозгу и обезболивает, из-за чего человек может не почувствовать, что у него поднялось давление. Это повышает риск инсульта. Улучшить отток крови от головы можно при помощи трех упражнений.

Упражнение «Рамка»: надавить правой рукой на левое плечо, повернуть голову и постараться подбородком дотянуться до правого плеча, мышцы шеи должны напрячься. Затем найти точку на левой стороне шеи, в которой было напряжение, и помассировать рукой сверху вниз до ключицы. После нужно сменить руку и повторить упражнение.

Упражнение «Метроном»: встать прямо и, глядя вперед, наклонить голову вправо, опуская левую руку вдоль туловища и потянув ее вниз. Посчитать до десяти. Повторить, наклонив голову влево и сменив руку.

Упражнение «Взгляд в небо»: повернуть голову в сторону, насколько возможно, и потянуться подбородком вверх, стараясь не запрокидывать голову назад. Сменить направление и повторить упражнение. Затем проработать задние мышцы шеи пальцами обеих рук сверху вниз. Повторить все от начала и до конца по пять раз в обе стороны.

Доктор Шишонин рекомендует делать каждое упражнение по 10 раз в каждую сторону. Если выполнять их регулярно, головная боль пройдет навсегда, пишут «Аргументы и факты».

Ранее врач-терапевт перечислил неочевидные причины головной боли. Врач-диетолог назвал продукты, вызывающие этот недуг.