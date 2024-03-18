Основные правила здорового сна

Для оптимальной жизнедеятельности человеку необходимо не менее семи часов сна ежедневно и для улучшения его качества необходимо создать в спальне полную темноту, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог Лариса Полуянцева. По ее словам, это могут быть блэкаут-шторы или маска на лице.

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Как подчеркнула специалист, температура в комнате должна быть около 18–20 градусов, следует затемнить светодиоды на всех электронных устройствах, обеспечить достаточный уровень вентиляции и чистоты воздуха в помещении, а в случае синдрома беспокойных ног и при беспокойном сне использовать тяжелое одеяло.

Положение тела: в норме положение на спине или на правом боку, а при изжоге спать лучше на спине или на левом боку. Нутрицевтическая поддержка — в зависимости от степени сложности проблем со сном, и первый уровень поддержки — это магний вечером, — посоветовала врач.

При пробуждении желательно сразу включать яркий белый свет. Он способствует увеличению выработки гормона кортизола и «прогоняет» мелатонин, заставляя мозг войти в режим бодрствования. Также проснуться утром помогает зарядка, отметила эндокринолог.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева предупредила, что жирные блюда, фастфуд, жареная пища и соусы могут вызвать бессонницу. Специалист подчеркнула, что такие продукты приводят к дискомфорту в животе, нагружают желудочно-кишечный тракт и провоцируют тошноту.