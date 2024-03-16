Диетологи назвали пять овощей, которые полезны не всегда

Овощи — кладезь витаминов и полезных веществ. Но при некоторых заболеваниях и расстройствах их употребление стоит свести к минимуму.

Всего диетологи называют пять популярных овощей, которые стоит есть с осторожностью.

Так, первым в списке идут баклажаны, которые содержат соланин. Это вещество считается растительным ядом. Людям с низким уровнем железа в крови, гастритом, язвой и другими болезнями ЖКТ лучше срезать кожицу овоща или вовсе отказаться от него.

Далее внезапно идет брокколи, который может нарушать работу щитовидной железы из-за гойтрогенов и глюкозанолатов. Также овощ провоцирует зоб, набор веса и выпадение волос.

Тем временем в картофеле содержится много крахмала, который провоцирует высокий уровень инсулина в крови, а это приводит к риску развития атеросклероза. Самую большую опасность представляют клубни с зеленой кожурой. В такой картошке присутствует соланин, который, как указывалось ранее, является ядом.

Капуста противопоказана пациентам, страдающим панкреатитом и болезнями щитовидной железы. Всему виной — высокое содержание йода в овоще, пишет «Фонтанка», ссылаясь на диетологов.

Еще один овощ в антирейтинге — помидоры. В них много щавелевой кислоты, вредной для мочеполовой системы. Ну а также в плодах нередко присутствуют нитраты, опасные абсолютно для всех людей.