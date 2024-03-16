Названы факторы, ускоряющие старение кожи после 40 лет

Французские и канадские ученые выявили факторы, которые провоцируют старение кожи. Об этом пишет издание PLOS ONE.

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Команда исследователей из Франции обнаружила интересную закономерность. Оказывается, что люди, предпочитающие на завтрак сладкое, менее привлекательны для противоположного пола. Все дело в том, что в сладостях и выпечке содержится большое количество рафинированных углеводов. Их избыток увеличивает риск развития ожирения, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, это отражается на состоянии кожи, старит, а также вгоняет в депрессию.

Авторы работы отмечают еще один фактор – нехватка сна. Ночные бдения приводят к отекам, морщинам и кругам под глазами.

Канадские ученые изучали влияние на кожу сигаретного дыма и ультрафиолета. Эта парочка приводит к сокращению объема коллагена 3 и 4 типа, который отвечает за молодость кожи и ее упругость.