Названы факторы, ускоряющие старение кожи после 40 лет
Французские и канадские ученые выявили факторы, которые провоцируют старение кожи. Об этом пишет издание PLOS ONE.
Команда исследователей из Франции обнаружила интересную закономерность. Оказывается, что люди, предпочитающие на завтрак сладкое, менее привлекательны для противоположного пола. Все дело в том, что в сладостях и выпечке содержится большое количество рафинированных углеводов. Их избыток увеличивает риск развития ожирения, диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, это отражается на состоянии кожи, старит, а также вгоняет в депрессию.
Авторы работы отмечают еще один фактор – нехватка сна. Ночные бдения приводят к отекам, морщинам и кругам под глазами.
Канадские ученые изучали влияние на кожу сигаретного дыма и ультрафиолета. Эта парочка приводит к сокращению объема коллагена 3 и 4 типа, который отвечает за молодость кожи и ее упругость.