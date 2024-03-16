Когда нельзя заниматься спортом даже дома — возможна потеря сознания

Когда простуда вмешивается в ваше расписание тренировок, приятного мало — к физической слабости прибавляются моральные страдания из-за «прогула». Однако заниматься несмотря ни на что также может быть крайне плохой идеей. Почему — изданию HuffPost рассказали врач спортивной медицины Кэлвин Хванг и медсестра Элиза Голлуб. Эксперт посоветовала придерживаться простого правила — умеренно заниматься можно, если все симптомы сконцентрированы «выше шеи».

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«Вероятно безопасно заниматься спортом, если у вас есть такие симптомы, как заложенность носа, насморк, чихание, боль в горле», — объяснила медсестра, сославшись на исследования.

Доктор Хванг, в свою очередь, советует ограничиться прогулкой, легкой силовой тренировкой или йогой.

«Когда вы тренируетесь с насморком, важно придерживаться упражнений низкой или умеренной интенсивности в течение максимум 30–45 минут».

Этот тип тренировок не только не навредит, но и может быть полезен.

«Исследования показали, что физические упражнения низкой и умеренной интенсивности активируют некоторые клетки вашей иммунной системы. И вы получаете более сильный иммунный ответ на инфекцию», — считает специалист.

Высокоинтенсивные тренировки в зале точно нужно отложить до выздоровления.

«Если вы проводите тяжелые тренировки, занимаетесь более 60 минут, то гормоны стресса начинают брать верх в вашем теле, и это действительно может подавить вашу иммунную систему», — отметил врач.

При этом неплохо бы позаниматься дома или на улице, чтобы никого не заразить.

Стоп-сигналом к физической активности специалисты считают жар, сильный кашель, диарею и рвоту. В таком случае спорт только усугубит болезнь.

«Если у вас жар, это признак того, что ваше тело начинает реагировать на инфекцию и использует дополнительную энергию, чтобы с ней бороться», — объяснил Кэлвин Хванг.

Остальные недомогания свидетельствуют об обезвоживании, которое спорт только усугубит. Более того, в некоторых случаях возможна потеря сознания.