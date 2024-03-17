Можно ли употреблять алкоголь при приеме антибиотиков

Употребление алкоголя в период приема антибиотиков может привести к тяжелому похмелью и другим негативным последствия для здоровья. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

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Алкоголь обладает сильным мочегонным эффектом и может ускорить выведение антибиотика, снизив его эффективность. Кроме того, он может помешать взаимодействию препарата с нужными молекулами в организме.

И антибиотики, и алкоголь токсичны для печени, поэтому похмелье будет проходить тяжелее из-за более выраженного отравления.

Врач добавил, что антибиотики назначают уже больным людям, и его воздействие может способствовать ослаблению иммунитета, который необходим для борьбы с болезнью.