Врач назвала самые опасные предметы для чистки ушей

Совершенно неприемлемо и опасно чистить уши спичками, зубочистками и металлическими предметами, заявила NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что таким образом можно повредить барабанную перепонку или спровоцировать инфицирование.

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Совершенно неприемлемо пытаться навести чистоту спичками, зубочистками и металлическими предметами. Это может травмировать ушной проход, вызвав инфицирование, а в худшем случае и барабанную перепонку, — добавила Чиркова.

Специалист также рекомендует не пользоваться ватными палочками слишком часто, добиваясь идеальной чистоты. По ее словам, в таком случае будут раздражаться церуминозные железы, вырабатывающие основу серы. В результате ее станет еще больше. В свою очередь повышенная выработка серы может привести к образованию серных пробок.