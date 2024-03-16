Врач: отказ от картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов

Многие люди предпочитают отказаться от картофеля и заменить его другими гарнирами, потому что полагают, что картошка приводит к ожирению или диабету. На самом деле отсутствие крахмалистых овощей в рационе приводит к негативным последствиям, выяснили ученые из США. Об этом пишет издание Frontiers.

Там был проведен эксперимент: добровольцев разделили на две группы, первая ела крахмалистые овощи, а участники второй заменили их на зерновые продукты. В результате анализы выявили, что у людей из второй группы в организме снизилось содержание витаминов: калия - на 21%; витамина В6 - на 17%; витамина С - на 11%; клетчатки - на 10%; витамина Е - на 5%; холина - на 2%.

Таким образом исследование демонстрирует важность соблюдения пищевого разнообразия даже во время диеты. Средний клубень картофеля обеспечивает 15% дневной нормы калия, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. И уточняет - есть картофель надо в меру.

Она рекомендует не употреблять этот продукт вечером. Не есть картошку горячей, а дать ей остыть до комнатной температуры, потому что в этом случае часть крахмала превратится в ретроградный крахмал и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно. Кроме того, устойчивый крахмал ферментируется в толстом кишечнике, создавая почву для роста полезных бактерий.

Третий совет - есть картофель вареным, а не жареным.

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